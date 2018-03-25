|"Нехай вирішує тренер": Ірина Федишин прокоментувала участь у "Голосі країни"
|25.03.2018 19:15
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Сьогодні відбудеться вже восьмий ефір шоу "Голос країни-8", під час якого на сцену вийде друга половина команд тренерів і вони визначать найкращих співаків, які пройдуть у бої.
Так, на сцені з'явиться Ірина Федишин, відома українська співачка, яка виступатиме у складі команди Джамали.
"У команді Джамали немає слабких артистів - буду співати в парі з дуже сильним вокалістом. Більш того, мені легко працювати з цією людиною, я навіть відчуваю від неї підтримку на сцені. Ми співаємо не проти один одного, а заради гарного результату. У кого це вийде краще, нехай вирішує сцена і тренер", - прокоментувала Ірина.
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