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Пишнотіла Ешлі Грем шокувала неймовірно важким тренуванням (ВІДЕО)
25.03.2018 23:57
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Пишнотіла плюс-сайз модель Ешлі Грем, яку часто критикують і за зайву вагу, і за целюліт, вражає шанувальників неймовірно складними тренуваннями: на противагу поширеному переконанню, що красуні "в тілі" не стежать за собою, Ешлі щоденно проводить кілька годин у спортзалі на правильно харчується.

У своєму Інстаграмі зірка поділилася відео, на якому з сестрою на плечах тягає штангу.

"Треба підняти мою сестру", - жартома підписала відео Ешлі.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 24 Бер 2018 р. о 4:49 PDT


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