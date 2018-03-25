|Пишнотіла Ешлі Грем шокувала неймовірно важким тренуванням (ВІДЕО)
|25.03.2018 23:57
|
Пишнотіла плюс-сайз модель Ешлі Грем, яку часто критикують і за зайву вагу, і за целюліт, вражає шанувальників неймовірно складними тренуваннями: на противагу поширеному переконанню, що красуні "в тілі" не стежать за собою, Ешлі щоденно проводить кілька годин у спортзалі на правильно харчується.
У своєму Інстаграмі зірка поділилася відео, на якому з сестрою на плечах тягає штангу.
"Треба підняти мою сестру", - жартома підписала відео Ешлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями