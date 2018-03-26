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Кім Кардашьян на високих підборах похизувалась фігурою у яскравому боді (ФОТО)
26.03.2018 00:35
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37-річна Кім Кардашьян, яка виховує трьох малюків, певний час не публікувала у своєму Інстаграмі пікантних світлин - це сталося після пограбування зірки у Парижі. Втім, останнім часом у акаунті селебрітіс знову побільшало відвертих фото, як-от кадр днями.

На ньому світська левиця позує у сріблястому боді-фраку та на високих підборах, хизуючись неймовірно стрункою фігурою.

"Кілька місяців тому", - підписала фото Кім.

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