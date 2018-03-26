|Буде скандал? Руслана відверто розповіла про конкурс "Євробачення" (ФОТО)
|26.03.2018 08:06
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Відома українська співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення", заінтригувала шанувальників повідомленням про те, що чи не вперше за увесь цей час дала інтерв'ю про шоу.
"До мене додому приїхали журналісти СТБ знімати фільм "Небачене Євробачення!" Говорити на цю тему мені не просто протягом 14 років))). Я розказала про особливі речі, що я вважаю справжньою екзотикою України, у чому бачу своє призначення, про свій новий музичний стиль і шоу, про саме Євробачення і чому Україна та наша команда перемогли у 2004 році у Туреччині. Фільм скоро в ефірі на СТБ (слідкуйте за анонсом!)", - поділилась в Facebook зірка.
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