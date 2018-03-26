



Відома українська співачка Ані Лорак виховує доньку Софію, якій скоро виповниться сім років. Шанувальники неодноразово запитували зірку, чому вона не поспішає народжувати другого малюка, адже можливості виховувати і ростити ще одну дитину є.



Днями зірка дала інтерв'ю російському глянцю "Собеседник", розповівши і про стосунки з чоловіком, і про другу вагітність.



"Ми відчуваємо, що тільки що закохалися один в одного, хоча з моменту нашого знайомства минуло вже 12 років. Тому що любов - це як колодязь. Знаєте, коли ти копаєш, а вода все прибуває і прибуває. Потрібно весь час працювати над собою і не чекати, що тебе повинні любити, бо ти такий прекрасний", - ділиться особистим зірка.



"Софія просить дуже! І я дуже хочу! Але коли? Поки у мене часу немає зовсім!", - лаконічно відповіла Кароліна на питання про вагітність.





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