|Ольга Фреймут здивувала фото з маленькою дитиною (ФОТО)
|26.03.2018 11:34
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Відома телеведуча Ольга Фреймут влітку втретє стала мамою, народивши донечку Євдокію, втім, шанувальники досі не бачили крихітки, та й її старшого брата Валерія, який народився на рік скорше, теж.
Втім, днями зірка опублікувала фото з маленькою дівчинкою. Ольга й крихітка на фото позують на ліжку і чимало шанувальників було переконано - це Євдокія!
Сама ж телеведуча поспішила розвінчати чутки і дописала, що крихітка на світлині - її похресниця Габі, якій вона розповідала нову власну казку про кажана Жана.
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