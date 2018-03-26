|Подав голос: Антін Мухарський презентував першу пісню в еміграції (ВІДЕО)
|26.03.2018 13:35
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Відомий шоумен Антін Мухарський не так давно повідомив шанувальникам: їде геть з України. Причиною такого рішення стали нову законодавчі норми щодо боржників за аліментами, а сам Мухарський вже не перший рік свариться з екс-дружиною Сніжаною Єгоровою щодо питань виплат на дітей.
Напередодні Мухарський вперше "подав голос", опублікувавши у мережі романтично-еротичний кліп на пісню "Рожеві вуса".
У пісні Мухарський згадує про Львів, навіть рекламує кілька відомих місцевих закладів і вставляє відверті порівняння.
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