|Злата Мітчелл розповіла подробиці скандалу з нянькою Ольги Фреймут
|26.03.2018 14:44
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Не так давно відома телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників звісткою про те, що звільнила няньку свого сина Валерія - жінка била хлопчика, коли ніхто цього не бачив.
Журналісти зловили днями Злату Мітчелл в рамках програми "Зiрковій шлях" під час модного показу нової дитячої колекції і розпитали про конфлікт вдома.
"Ця няня досить довго з нами була. Вона їздила з нами в різні поїздки. Вона стала для нас як сім'єю. Вона вся радісна, щаслива, а Валерій приходив повністю засмучений від неї завжди. Він потім сам сказав, що Марія його била", - поділилась Злата.
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