Погода, Новости, загрузка...
Мама Насті Каменської зробила татуювання в честь доньки (ФОТО)
26.03.2018 15:37
0205_nk56.jpg (17.93 Kb)

Як ставляться ваші батьки до татуювань? Так, мама відомої співачки Насті Каменських, не лише схвалює, але й сама зважилась на малюнок на тілі - заради доньки!

Виявилося, що не так давно співачка запропонувала мамі, яку називає "моя Лідочка", зробити вдвох татуювання. Втім, в результаті з салону з малюнком вийшла лише мама зірки, а Настя утрималась.

"Мама дуже суворо ставилась до мене та тата", – розповіла співачка про стосунки з мамою, хоча й додала, що з роками вони стали дуже хорошими подругами.

На татуюванні мами зірки розміщений запис "У мене тут Україна і корона, тому що моя дочка – королева".

4132_nk78.jpg (32.19 Kb)3211_nk87.jpg (12.77 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить