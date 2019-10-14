Хоча стиль 38-річної Кім Кардашьян часто стає предметом для обговорення, виявилося, що несхвалення рідко може висловити й 41-річний чоловік Кім Каньє Вест.



Виявилося, що через сукні Кім у пари розігралася справжня драма перед балом Інституту костюма в травні цього року. Так, на Met Gala Кардашьян, нагадаємо, з'явилася в латексному платті від Thierry Mugler, яку було зшито для неї на замовлення. Завдяки дуже щільному корсету талія Кім в цьому вбранні виглядала дуже тонкою.





Корсет, нижня білизна, вся ця атмосфера... Я просто відчуваю, що пройшов цей шлях від репера, який дивився на всіх цих дівчат і на свою дружину і думав, що вона повинна виглядати так само, як вони, демонструючи своє тіло. І я не розумів, що це вплинуло на мою душу і на мене як на людину, яка одружена, кохана і є батьком чотирьох дітей. Корсет - це немов різновид нижньої білизни. Ти моя армия, а коли фотографії виходять занадто сексуальними, це на мене впливає, - прокоментував Каньє



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