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Шкарпетки і елегантна сукня: Аліна Гросу насмішила дивним образом (ФОТО)
26.03.2018 16:56
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Скандально відома українська співачка Аліна Гросу, яка мешкає та навчається у Росії, час від часу зникає із соцмереж, що не можуть не помітити шанувальники, втім, коли з'являється, до добряче дивує - цього разу своїм образом.

Зірка в Інстаграмі поділилася світлиною, на якій позує у ніжно-бузковій сукні-пеньюарі та у рожевій шубі. Образ "доповнили" рожеві шкарпетки, які співачка одягнула під витончені босоніжки. Що ж, мода - складна річ!

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 22 Бер 2018 р. о 4:39 PDT



Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Бер 2018 р. о 4:06 PDT


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