|Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян влаштували ще одне весілля у Таїланді (ФОТО)
|26.03.2018 17:49
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Відомі співаки Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вже кілька днів насолоджуються відпочинком у Таїланді, втім, як виявилося, закохані вирушили не просто у медовий місяць, але й вирішили влаштувати ще одну весільну церемонію.
"Зізнатися в любові можна один раз, а провести церемонію можна і двічі, тим більше на такому екзотично-романтичному острові. Тут пахне щастям, а сонце прокидається саме для нас! Медовий місяць нарешті відбувся", - прокоментувала подію захоплена Тоня.
Світлини другого весілля вже з'явилися у мережі і здивували шанувальників: пара вдруге дала клятви на березі океану.
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