71-річна Хілларі Клінтон у новому інтерв'ю британському The Sunday Times стала на захист Меган Маркл: колишню американську актрису, а сьогодні герцогиню добряче зацькували ЗМІ.



"Те, як з нею поводилися, просто незбагненно. Якщо причина в тому, що вона змішаної раси, то ганьба всім", - заявила Хілларі.



Також про ситуацію висловилася і Челсі Клінт: "Вона зробила прекрасну кар'єру, і у неї є сильний голос, який вона, на щастя, продовжує використовувати. Будь-хто, хто має необережність змінити або порушити те, що було встановлено і створено раніше, на жаль, зустрічає критику і жовч, які я не можу зрозуміти. я не знаю її особисто, але як людина, яка її поважає, я дуже їй вдячна за те, що вона не опускає руки і продовжує робити роботу, яку, як вона відчуває, вона покликана робити".





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