|"Позор всім!": Хілларі Клінтон стала на захист Меган Маркл
|15.10.2019 07:25
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"Те, як з нею поводилися, просто незбагненно. Якщо причина в тому, що вона змішаної раси, то ганьба всім", - заявила Хілларі.
Також про ситуацію висловилася і Челсі Клінт: "Вона зробила прекрасну кар'єру, і у неї є сильний голос, який вона, на щастя, продовжує використовувати. Будь-хто, хто має необережність змінити або порушити те, що було встановлено і створено раніше, на жаль, зустрічає критику і жовч, які я не можу зрозуміти. я не знаю її особисто, але як людина, яка її поважає, я дуже їй вдячна за те, що вона не опускає руки і продовжує робити роботу, яку, як вона відчуває, вона покликана робити".
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