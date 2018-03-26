|Офіційно: Міша Романова пішла з "ВІА Гри" і їй знайшли заміну (ФОТО)
|26.03.2018 21:06
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Про те, що Міша Романова зібралась покидати "ВІА Гру", у мережі не вперше з'являлися чутки: так, ще у 2014 році, після року участі зірки у дівочому тріо, ЗМІ заявили, що співачка хоче піти через погані стосунки в групі, втім, тоді це спростували і офіційно оголошення про те, що Міша покидає колектив, з'явилося лише днями. Сама співачка заявила - йде з гурту заради кохання. А вже сьогодні стало відомо, хто замінить красуню.
Новою учасницею гурту "ВІА Гра" стала Ольга Меганська, співачка з Санкт-Петербурга. Група виступила в новому складі вже 24 березня в Тбілісі.
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