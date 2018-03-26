|Катя Осадча вразила ніжним образом без макіяжу (ФОТО)
|26.03.2018 22:15
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Катя Осадча, пішля кількох вікендів, проведених як не в Стамбулі, так у Барселоні, ці вихідні провела вдома у Києві, насолоджуючись останніми митями некалендарної зими.
У своєму Інстаграмі Катя поділилася фото, на якому позує у яскраво-червоному пуховику та бежевій теплій шапці. Зірка приємно вразила шанувальників відсутністю макіяжу і ті негайно завалили її компліментами: "Не впізнати! Просто дівчинка!", "Яка красуня!", "Дуже ніжна без макіяжу!", - пишуть вони.
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