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Катя Осадча вразила ніжним образом без макіяжу (ФОТО)
26.03.2018 22:15
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Катя Осадча, пішля кількох вікендів, проведених як не в Стамбулі, так у Барселоні, ці вихідні провела вдома у Києві, насолоджуючись останніми митями некалендарної зими.

У своєму Інстаграмі Катя поділилася фото, на якому позує у яскраво-червоному пуховику та бежевій теплій шапці. Зірка приємно вразила шанувальників відсутністю макіяжу і ті негайно завалили її компліментами: "Не впізнати! Просто дівчинка!", "Яка красуня!", "Дуже ніжна без макіяжу!", - пишуть вони.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 25 Бер 2018 р. о 1:19 PDT


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