|Мі-мі-мі дня: Сергій Лазарєв похвалився маленьким сином (ВІДЕО)
|27.03.2018 08:04
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Відомий російський співак Сергій Лазарєв напередодні нового року вперше показав шанувальникам обличчя сина Микити і з того часу зрідка світлини та відео з малюком з'являються в Інстаграмі зіркового татуся.
Так, напередодні Сергій опублікував відео, на якому Микита показує татусеві намальований для нього малюнок.
"Моє головне щастя і моя любов", - підписав відео Сергій.
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