|Оля Полякова з"явилась на "Лізі сміху" у пікантному латексному костюмі (ФОТО)
|27.03.2018 09:37
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Суперблондинка Оля Полякова не лише співачка - зірка ось уже кілька сезонів поспіль є тренером на гумористичному шоу "Ліга сміху", де не лише навчає команди, але й тішить шанувальників екстравагантими образами.
Днями зірка поділилася у мережі фото з шоу, на якому позує у рожевому латексному костюмі з голубим бантом на талії. Образ Оля доповнила босоніжками на підборах.
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