|Вагітна Світлана Лобода продемонструвала оголену спину у розкішній сукні (ФОТО)
|27.03.2018 11:41
|
Відома співачка Світлана Лобода вдруге вагітна, про що зізналась шанувальникам зовсім недавно, після безлічі чуток про її цікавий стан.
Зараз зірка з донькою у Лос-Анджелесі, де й відбудуться пологи на початку літа. Зважаючи на те, що зараз Лобода готується до народження малюка, світлин в її Інстаграмі поменшало, але днями вона поділилася тим, як проводить свої дні.
"Сьогодні я можу нікуди не поспішати і займатися стільки, скільки мені захочеться... Повернуся і привезу вам пісень... Багато... Нових... Гарних", - підписала фото Світлана. На світлині зірка у розкішній атласній сукні з оголеною спиною сидить за фортепіано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями