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Вагітна Світлана Лобода продемонструвала оголену спину у розкішній сукні (ФОТО)
27.03.2018 11:41
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Відома співачка Світлана Лобода вдруге вагітна, про що зізналась шанувальникам зовсім недавно, після безлічі чуток про її цікавий стан.

Зараз зірка з донькою у Лос-Анджелесі, де й відбудуться пологи на початку літа. Зважаючи на те, що зараз Лобода готується до народження малюка, світлин в її Інстаграмі поменшало, але днями вона поділилася тим, як проводить свої дні.

"Сьогодні я можу нікуди не поспішати і займатися стільки, скільки мені захочеться... Повернуся і привезу вам пісень... Багато... Нових... Гарних", - підписала фото Світлана. На світлині зірка у розкішній атласній сукні з оголеною спиною сидить за фортепіано.

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