Про те, що Кіра Найтлі стала мамою вдруге, стало відомо цього місяця, тоді як крихітка у британської актриси народилася ще у серпні.



Як і у випадку з донькою Едді, Кіра та її чоловік Джеймс Райтон не поспішали розкривати ні стать дитини, ні її ім'я, але проникливі папарацці та інсайдери зробили це за них. Так, у пари народилася ще одна донька і назвали її Делайлою!



Дівчинку з мамою та бабусею побачили на публіці вчора. Обличчя крихітки було приховане, адже Кіра несла її у слінгу, втім, чекаємо - а раптом нові фото покажуть більше?







