|Як назвала другу доньку Кіра Найтлі?
|15.10.2019 21:53
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Як і у випадку з донькою Едді, Кіра та її чоловік Джеймс Райтон не поспішали розкривати ні стать дитини, ні її ім'я, але проникливі папарацці та інсайдери зробили це за них. Так, у пари народилася ще одна донька і назвали її Делайлою!
Дівчинку з мамою та бабусею побачили на публіці вчора. Обличчя крихітки було приховане, адже Кіра несла її у слінгу, втім, чекаємо - а раптом нові фото покажуть більше?
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