Відома телеведуча Руслана Писанка на своїй сторінці у Facebook пожалілася шанувальникам на те, що вчора вранці вона ледь не стала жертвою пограбування.

Зірка перелякалася, втратила рівновагу і впала на асфальт, отримавши травми.





"Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6.45 на вокзалі в Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилась і впала просто на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик. Вони йшли групою за мною, ніби приклеїлися, потрапляючи в резонанс, відкрили рюкзак на ходу. Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною 5 осіб орудують. Через різкий розворот всім корпусом втратила рівновагу і проїхалася по асфальту. З відкритої сумки випало все, але грабіжники нічого не забрали, в цей час їх уже виховував мій чоловік. Зализую рани. Будьте пильні..." – написала Руслана Писанка.



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