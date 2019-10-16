Погода, Новости, загрузка...
Знову вагітна? Новий вихід Меган Маркл у світ (Фото)
16.10.2019 20:08
Ні для кого не секрет, що після пологів герцогиня Сассекська досі н е повернула собі форми, які у неї були до пологів. Проте, останні виходи її змушують багатьох думати, що вона знову вагітна.

Королівське подружжя відвідало церемонію WellChild Awards - це щорічний захід в рамках підтримки тяжкохворих дітей та їх батьків. І принц Гаррі, до речі, допомагає фонду WellChild з 2007 року!

Для виходу Метан вибрала зелену сукню P.A.R.O.S.H і довге бежеве пальто Sentaler, а доповнила образ човниками Manolo Blahnik і сумкою Montunas. але погляньте на її... животик. Здається, Мег або переїла, або вдруге вагітна...

4114_3c5_depositphotos_271997250_l_2015.jpg (109.22 Kb)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 