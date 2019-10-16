Ні для кого не секрет, що після пологів герцогиня Сассекська досі н е повернула собі форми, які у неї були до пологів. Проте, останні виходи її змушують багатьох думати, що вона знову вагітна.



Королівське подружжя відвідало церемонію WellChild Awards - це щорічний захід в рамках підтримки тяжкохворих дітей та їх батьків. І принц Гаррі, до речі, допомагає фонду WellChild з 2007 року!



Для виходу Метан вибрала зелену сукню P.A.R.O.S.H і довге бежеве пальто Sentaler, а доповнила образ човниками Manolo Blahnik і сумкою Montunas. але погляньте на її... животик. Здається, Мег або переїла, або вдруге вагітна...







Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration) 15 Жов 2019 р. о 9:25 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 15 Жов 2019 р. о 10:02 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 15 Жов 2019 р. о 2:10 PDT

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