|Знову вагітна? Новий вихід Меган Маркл у світ (Фото)
|16.10.2019 20:08
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Королівське подружжя відвідало церемонію WellChild Awards - це щорічний захід в рамках підтримки тяжкохворих дітей та їх батьків. І принц Гаррі, до речі, допомагає фонду WellChild з 2007 року!
Для виходу Метан вибрала зелену сукню P.A.R.O.S.H і довге бежеве пальто Sentaler, а доповнила образ човниками Manolo Blahnik і сумкою Montunas. але погляньте на її... животик. Здається, Мег або переїла, або вдруге вагітна...
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