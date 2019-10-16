|Принц Гаррі розплакався через свого сина (Відео)
|16.10.2019 23:49
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«В минулому році, коли ми з дружиною були тут, ми знали, що чекаємо нашу першу дитину - в той час ніхто не знав, але ми знали - і я пам'ятаю..., - сказав він, а потім раптово заплакав. - Я пам'ятаю, як міцно стискав руку Меган під час заходу, і ми обидва думали, як можна було б якось стати батьками. І більше того, як зробити все можливе, щоб захистити і допомогти нашій дитині, якби вона народився з проблемами або захворіла з плином часу. І тепер, як батьки, перебуваючи тут і розмовляючи з усіма вами, я відчуваю такі почуття, яких ніколи не міг зрозуміти, поки у мене не з'явився власний син».
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