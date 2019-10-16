Меган Маркл і принц Гаррі відвідали церемонію WellChild Awards (щорічний захід в рамках підтримки тяжкохворих дітей та їх батьків), на якій Гаррі виступив з промовою. І це було дуже зворушливо!



«В минулому році, коли ми з дружиною були тут, ми знали, що чекаємо нашу першу дитину - в той час ніхто не знав, але ми знали - і я пам'ятаю..., - сказав він, а потім раптово заплакав. - Я пам'ятаю, як міцно стискав руку Меган під час заходу, і ми обидва думали, як можна було б якось стати батьками. І більше того, як зробити все можливе, щоб захистити і допомогти нашій дитині, якби вона народився з проблемами або захворіла з плином часу. І тепер, як батьки, перебуваючи тут і розмовляючи з усіма вами, я відчуваю такі почуття, яких ніколи не міг зрозуміти, поки у мене не з'явився власний син».



The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh — WellChild (@WellChild) 15 жовтня 2019 р.



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