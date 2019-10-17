36-річна Міранда Керр стала мамою втретє минулого тижня. Якщо стать "розсекретили" друзі пари, то ім'я малюка модель розсекретила тільки зараз.



Колишній ангел Victoria's Secret опублікувала кадр, на якому зображено ковдрочку з вишитим ім'ям. Виявилося, що у Міранди і її чоловіка Евана Шпігеля народився син, якого вони назвали Майлз.







«Ми дуже раді появі Майлза і вдячні за ваші добрі слова і побажання в цей особливий час», - написала модель.



Шанувальники і друзі продовжили вітати пару в коментарях і попросили швидше показати малюка.