|Міранда Керр розсекретила ім"я третього сина
|17.10.2019 05:40
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Колишній ангел Victoria's Secret опублікувала кадр, на якому зображено ковдрочку з вишитим ім'ям. Виявилося, що у Міранди і її чоловіка Евана Шпігеля народився син, якого вони назвали Майлз.
«Ми дуже раді появі Майлза і вдячні за ваші добрі слова і побажання в цей особливий час», - написала модель.
Шанувальники і друзі продовжили вітати пару в коментарях і попросили швидше показати малюка.
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