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Міранда Керр розсекретила ім"я третього сина
17.10.2019 05:40
36-річна Міранда Керр стала мамою втретє минулого тижня. Якщо стать "розсекретили" друзі пари, то ім'я малюка модель розсекретила тільки зараз.

Колишній ангел Victoria's Secret опублікувала кадр, на якому зображено ковдрочку з вишитим ім'ям. Виявилося, що у Міранди і її чоловіка Евана Шпігеля народився син, якого вони назвали Майлз.

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«Ми дуже раді появі Майлза і вдячні за ваші добрі слова і побажання в цей особливий час», - написала модель.

Шанувальники і друзі продовжили вітати пару в коментарях і попросили швидше показати малюка.

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