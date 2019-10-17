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Ірина Шейк розсмішила дочку для папараці (Фото)
17.10.2019 07:13
33-річна Ірина Шейк провела день зі своєю дворічною дочкою Леєю. Мама і маля вирішили повеселити папараці.

Модель живе з дочкою в Нью-Йорку, де їх часто бачать на прогулянках. Якщо зазвичай Ірина намагається не помічати переслідувачів з фотоапаратами, то на цей раз навіть позувала на камеру. Колишня кохана Бредлі Купера зупинилася, щоб поправити курточку маляті.

Помітивши папараці, зоряна мама почала смішити дочку. Вона грала з нею, прикидаючись, що краде крихітний носик малятка. Лея сміялася і вперше за довгий час показала свою чарівну усмішку.

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