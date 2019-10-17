Афиша джазовых концертов в Украине!!! Вы с детства слышим много разных композиций, различных по жанрам, стилям. Позже начинаем понимать их жанровое разнообразие. Поэтому, вероятно, услышав мелодию, по характерным особенностям, можем понять, что это джаз. Вот некоторые из них: особый ритм (свинг), напоминающий сердцебиение, импровизация музыкантов на различных инструментах. Сам жанр музыки возник из сочетания африканских ритмов и европейской гармонии. Вообще многое в джазе основано на африканском фольклоре, ведь именно темнокожие рабы считаются основателями этого направления в музыке. Об этом свидетельствует сложный ритм и регтайм. То есть несмотря на молодой возраст, зачатки джаза возникли давно. Считается, что джаз возник в Новом Орлеане в начале 20-го века, он быстро набирал слава. Появились первые джаз-бэнды, которые гастролировали по городам. Центром джаза со временем становится Чикаго. Первым появился как раз новоорлеанский джаз, который принято считать традиционным. Ярким представителем этого течения является Луи Армстронг. Уже в 30-х годах джаз стал настолько популярен, что появились большие оркестры, которые исполняли танцевальные композиции. Появляются поджанры и вечное противостояние традиций и новаторства, благодаря чему зарождается бибоп (направление с быстрым ритмом и долгой импровизацией). Начиная с 50-х джазовые музыканты делятся на два лагеря: одни исполняют традиционный, академический джаз (кул-джаз), другие - легкие танцевальные мелодии. Позже из бибопа развивают другие смежные направления - соул-джаз, джаз-фанк, хард-боп. 60-е открывают новую главу в истории джазовой музыки и знаменуются полной свободой творчества. Появляется много направлений джаза, который гармонично сочетается с другими жанрами (джаз-рок, джаз-поп). И в Советский союз со временем проник этот музыкальный жанр, который сразу же приглянулся многим слушателям. История джаза была трудной: его долгое время запрещали, признавали одним из негативных веяний Запада. Но в 60-х появляются оркестры, которые начинают исполнять джазовые композиции. На сегодняшний день джаз как музыкальное направление продолжает активно развиваться, оно смешивается с другими жанрами, образуя интересные стили. Много современных исполнителей с мировым именем исполняют джаз, множество людей очарованы ритмом и чувственностью этого жанра. Афиша джазовых концертов В Украину приезжает много популярных музыкантов, которые исполняют джаз, на сайте вы можете просмотреть интересные мероприятия в своем городе и заказать билеты для себя и друзей. THE BAYLORS PROJECT - в рамках программы Jazz Weekend в Киеве выступит способный коллектив, который сочетает стили джаз-фанк, поп-джаз. Дуэт состоит из мужа и жены, которые объединились, чтобы творить великолепную музыку. За альбом “The Journey” они получили Грэмми. MEZZOFORTE - на одной из главных событий осени Jazz Weekend выступит творческий коллектив, который покорил сердца миллионов. Коллектив существует больше десяти лет и за это время успел выступить на лучших сценах мира и получить всемирное признание. Участники умело комбинируют направления, создавая удивительную гармонию, что не может не завораживать слушателя. Афиши пестрят огромным выбором джазовых концертов, ведь эта музыка никогда не выйдет из моды и всегда сможет достучаться до сердца любого человека. Поспешите услышать вживую эту музыку свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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