|Фотофакт: Блейк Лайвлі народила третю дівчинку
|17.10.2019 19:57
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У своєму Twitter-акаунті Райан Рейнольдс опублікував фотографію з Блейк Лайвлі і новонародженою дитиною, натякаючи на те, що у них народилася третя дівчинка.
"Я люблю Британську Колумбію (провінція Канади). І хочу, щоб мої дочки росли на тому ж ігровому майданчику на природі, де ріс я", - підписав твіт актор, присвячуючи його виборам у Канаді.
Нагадаємо, що Рейнольдс і Лайвлі вже виховують двох доньок: 4-річну Джеймс і 2-річну Інес.
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