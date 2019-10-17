Про те, що у Блей к і Райана народилося третє маля, стало відомо наприкінці літа. Але ні стать, н і ім'я дитини пара не розсекречувала. Лише тепер актор вирішив легко натякнути і пролити світло на події в їх сімействі.



У своєму Twitter-акаунті Райан Рейнольдс опублікував фотографію з Блейк Лайвлі і новонародженою дитиною, натякаючи на те, що у них народилася третя дівчинка.



"Я люблю Британську Колумбію (провінція Канади). І хочу, щоб мої дочки росли на тому ж ігровому майданчику на природі, де ріс я", - підписав твіт актор, присвячуючи його виборам у Канаді.







Нагадаємо, що Рейнольдс і Лайвлі вже виховують двох доньок: 4-річну Джеймс і 2-річну Інес.