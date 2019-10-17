Серед моделей чимало справжніх красунь, однак, титулу найкрасивішої жінки світу удостоїлися одиниці. І серед них - Белла Хадід!







Пластичні хірурги на чолі з Джуліаном Де Сільвою розрахували ідеальну форму обличчя згідно з формулою "золотого перетину", з якої випливає, що найкрасивіша жінка в світі - 23-річна супермодель Белла Хадід.



Як передає The Sun, фахівці враховували розмір і положення губ, носа, підборіддя і лінії щелепи. Дані Белли Хадід виявилися найбільш близькими до ідеалу - вона набрала 94,35% і очолила рейтинг найкрасивіших жінок-знаменитостей у світі. А її 24-річній сестрі Джіджі Хадід взагалі не вдалося потрапити в ТОП-10.