|Модель, яку визнали найкрасивішою жінкою світу (Фото)
|17.10.2019 21:12
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Пластичні хірурги на чолі з Джуліаном Де Сільвою розрахували ідеальну форму обличчя згідно з формулою "золотого перетину", з якої випливає, що найкрасивіша жінка в світі - 23-річна супермодель Белла Хадід.
Як передає The Sun, фахівці враховували розмір і положення губ, носа, підборіддя і лінії щелепи. Дані Белли Хадід виявилися найбільш близькими до ідеалу - вона набрала 94,35% і очолила рейтинг найкрасивіших жінок-знаменитостей у світі. А її 24-річній сестрі Джіджі Хадід взагалі не вдалося потрапити в ТОП-10.
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