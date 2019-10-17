Усі ми пам'ятаємо тендітного і щирого тренера шоу "Зважені та щасливі", Аніту Луценко. Зірка завжди тішить прихильників приємною усмішкою і білявим волоссям. Так було донедавна. Однак, нові фото знаменитості здивували її фоловерів.



Луценко показала, як виглядає зараз, з короткою стрижкою "під хлопчика", і пояснила, чому зважилася на такі зміни в зовнішності:



"Чому я змінила зачіску? Як не дико це звучить: ТОМУ, ЩО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТІЛА. Я звикла не мріяти і пестити ідеї і думки по 10 років, а брати і робити. А там вже красиво-некрасиво... Боже, яка різниця?! Ми що, народилися і живемо життя, щоб було все красиво? #житижиття це бути щасливим і реалізовуватися, виконувати задумане і постраждати якщо треба, винести нове... Ось клянусь вам, якби я по життю думала "а шо люди скажуть", "а раптом не вийде", "а раптом пошкодую", "не потрібно робити те, що хочеш", то я була б точно менш щасливою і не уявляю де і як. Бажаю всім жити в кайф своє життя, а не тільки спостерігати за чужим", - написала фітнес-тренер.





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