Гайтана презентувала свій новий кліп, який, як впевнена виконавиця, надихне багатьох на нові звершення.



До речі, зірка в в ідео спробуваладля себе нову роль - хореограф.



"Головна героїня - Анна Бондаренко, саме вона стала нашим постановником. У неї дуже багато досвіду в різних танцювальних сферах. Анна навчила мене кльовим афрорухам, які я виконаю в кліпі. Зізнаюся, чесно, так я не танцювала ніколи в житті", - сказала співачка.



У кадрі запалювали одинадцять танцюристів, яких попередньо відібрали на кастингу. На роль у кліпі Гайтани претендували сотні талановитих танцюристів, але вибрати довелося самих типажних.



Олександр Ессамі взявся за екранізацію танцювальної історії кохання.



"У нашому житті завжди з'являються якісь питання, які наштовхують нас на цікаві рішення. Саме після цього ми робимо щось несподіване, нереальне, то, на що б ми ніколи не зважилися просто так. Саме це ми будемо показувати в нашому відео", - сказав він.





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