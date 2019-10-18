





Когда на «слепых» прослушиваниях знаменитого проекта «Голос», участник отбора Олег Шаумаров сообщил, что является автором музыки песни «Вдвоем» (исп. Макс Фадеев и Наргиз), то наставники шоу, мягко говоря, впали в ступор. Все были абсолютно уверены, что автором прогремевшего на всю страну хита является другой композитор. Однако…

Знакомимся, Олег Шаумаров. «Темная лошадка» российского шоу-бизнеса. Кто только не поет его песни: Алла Пугачева, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Лолита, Александр Маршал. И многие другие. А кому он только не делал аранжировки! Места не хватит, чтобы всех перечислить.

Олег никогда не афишировал , что сам поет. Да не просто поет. Многие именитые звезды говорили, что если он выйдет на сцену, то подвинет многих. Но Олег не выходил. Не мог найти для себя песню. Для других находил, а вот себе… Прям, сапожник без сапог. Пробовал записывать треки в разных стилях, но понимал – этим не удивить публику.

Но желание иметь своего зрителя росло. Особенно, когда исполнители песен Шаумарова даже не удосуживались указывать его, как автора. Оттого и реакция на проекте «Голос» была столь неожиданная. А когда после бесконечных проб и ошибок вдруг в эфире ведущих радиостанций России зазвучал голос Олега, стало понятно – желание переросло в итог. Новоиспеченного исполнителя стали приглашать лучшие концертные площадки страны, фестивали, телепрограммы. Появились первые видеоклипы, гастроли. Поддержал артиста и известный продюсер Сергей Пудовкин ( тот самый, что подарил нам Витаса)

Сейчас Олег Шаумаров записывает уже второй альбом. И сегодня презентует видеоклип на трек «Малиновая ночь». Клип очень необычный, в духе лихих 90-х. Инсайдеры уверяют, что для съемок клипа использовалась камера тех лет, дабы картинка соответствовала атмосфере музыкального продукта 90- х годов. Свою работу он посвятил супруге Валерии, подарившей совсем недавно ему сына Александра.

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