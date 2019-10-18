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Брат Кейт Міддлтон вперше після заручин вийшов у світ з нареченою (Фото)
18.10.2019 19:37
На початку жовтня стало відомо, що брат герцогині Кейт, Джеймс Міддлтон, одружується! Спочатку про це повідомили інсайдери, а потім і сам Джеймс підтвердив радісну новину в Instagram, виклавши фотографію з коханою - 29-річною Алізе Тевене, на якій вона показала каблучку.

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Допис, поширений James Middleton (@jmidy)



А сьогодні пара вперше вийшла в світ в якості нареченого і нареченої! Джеймс і Алізе прийшли на прем'єру документального фільму The Elephant Queen.

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