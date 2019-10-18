Співачка Світлана Лобода не коментувала своє особисте життя і не зізнавалась, хто є батьком її другої дитини. Проте, нині зіркова мама відсвяткувала свій день народжження і на вечірці був він.



Лобода опублікувала кадр, на якому вона зображена з широкою усмішкою. Співачка позує в образі фатальної красуні. Вона одягла відверте темне оксамитове плаття на одне плече. Високий розріз наряду оголив стрункі ноги артистки.



"Сьогодні я прокинулася абсолютно щасливою. Я кохана і кохаю. І нехай це не закінчується ніколи!!! Дякую. Ваша LO," - написала Лобода.



Такою щасливою співачка прокинулася після ночі, проведеної зі своїм коханим, лідером німецької групи Rammstein Тілем Ліндеманном.







Святкувати день народження співачка почала минулої ночі в Санкт-Петербурзі, де дала концерт. Компанію їй склав Тіль.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 17 Жов 2019 р. о 4:20 PDT

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