|В шубі і босоніжках: Новий вихід Дженніфер Лопес
|18.10.2019 23:03
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Дженніфер змогла вміло поєднати два різних сезони в одному луці. Затишне осіннє пальто з хутром, схоже на шубу, селебріті довершила легкими літніми босоніжками. Самим незвичайним елементом в такому образі стало взуття. Незважаючи на середину осені, Джей Ло взула легкі білі босоніжки на шпильці, які дуже гармонійно виглядали з рештою образу. Довершили комплект масивні бежево-рожеві сережки у вигляді метеликів.
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