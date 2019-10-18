50-річна Дженніфер Лопес бере судьба в зйомках у новій романтичній комедії Marry Me. На майданчику в Нью-Йорку співачка і актриса була помічена в незвичному образі.



Дженніфер змогла вміло поєднати два різних сезони в одному луці. Затишне осіннє пальто з хутром, схоже на шубу, селебріті довершила легкими літніми босоніжками. Самим незвичайним елементом в такому образі стало взуття. Незважаючи на середину осені, Джей Ло взула легкі білі босоніжки на шпильці, які дуже гармонійно виглядали з рештою образу. Довершили комплект масивні бежево-рожеві сережки у вигляді метеликів.



