38-річна Кім Кардашьян часто ділиться знімками зі своїми спадкоємцями.



Днями американська зірка реаліті-шоу і багатодітна мати вирішила показати публіці рідкісні кадри з молодшим сином, якому 10 листопада виповниться півроку. На фото Псалм і Тру, півторарічна дочка Хлої Кардашьян, лежать на килимі і забавно грають один з одним. Син Кім, одягнений в милий комбінезон відтінку крем-брюле і слюнявчик, лежить на махровому простирадлі і усміхається.



«Одержима», - написала Кім в Instagram, натякаючи на неймовірні емоції від такої зворушливої картини.











