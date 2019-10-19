|Кім Кардашьян зворушила фанатів дуже милим фото з наймолодшим сином
|19.10.2019 00:00
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Днями американська зірка реаліті-шоу і багатодітна мати вирішила показати публіці рідкісні кадри з молодшим сином, якому 10 листопада виповниться півроку. На фото Псалм і Тру, півторарічна дочка Хлої Кардашьян, лежать на килимі і забавно грають один з одним. Син Кім, одягнений в милий комбінезон відтінку крем-брюле і слюнявчик, лежить на махровому простирадлі і усміхається.
«Одержима», - написала Кім в Instagram, натякаючи на неймовірні емоції від такої зворушливої картини.
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