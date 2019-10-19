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Стильна Кейт Міддлтон і принц Вільям погралися з цуценятами (Фото)
19.10.2019 00:19
Герцоги Кембриджські повернулися з Лахора до Ісламабаду в рамках свого офіційного туру. Подружжя відвідало Військовий кінологічний центр, де тренують собак, здатних виявити вибухівку.

Погодні умови внесли свої корективи в графік Кейт і Вільяма: частину справ довелося скасувати. Однак подружжя не змогло упустити можливість зустрітися з чарівними чотириногими солдатами - цуценятами лабрадорами. Герцогиня не побоялася, що чотириногі солдати забруднять її наряд, і одягла під чорний жакет Beulah London білосніжний топ з брюками в тон. А для комфорту Кейт одягла зручні балетки Russell & Bromley.

Цуценята з кличками Сальто і Скай відразу ж подружилися з герцогинею: вони завзято виляли хвостами і намагалися, випередивши один одного, отримати частування з рук майбутньої королеви Англії.

Кейт і Вільям не приховували своїх емоцій. Подружжя усміхалися і сміялися, граючи з цуценятами, як діти. Така розвага - якраз те, що було необхідно парі після екстремального перельоту.

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