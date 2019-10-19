|Принц Гаррі розповів про найгірший спогад про принцесу Діану
|19.10.2019 07:09
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«Я кожен раз згадую про маму і її смерть, коли бачу камеру або чую клацання камери, - розповів Гаррі про вплив засобів масової інформації на його життя і знову звинуватив папараці в смерті матері. - Все це сразу повертає мене назад, в минуле. В цьому відношенні це найгірше нагадування про її життя, а не найкраще. Це рана, яка гноїться».
«Перебувати в Африці 22 роки по тому і намагатися закінчити ту велику справу, яка почала вона, - неймовірно емоційно. Все, що я роблю тут, нагадує мені про неї, - додав принц. - Але, як я вже сказав, через тиск з боку ЗМІ я частіше згадую про погані речі».
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