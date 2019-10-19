Зараз Ані щаслива в стосунках з саунд-продюсером лейблу Black Star Єгором Глібом, а Мурат зустрічається з дівчиною на ім'я Самія Ахметова.







І ось Кароліна вперше розповіла про розлучення:



«Розлучення було болісним. Не вірю, коли хтось говорить, що воно пройшло приємно і легко. Будь-яке розлучення - це трагедія, це боляче, це сумно, це розчарування. Я оптиміст, до останнього намагалася вирулити і переконувала себе, що все буде добре, все владнається. Адже багато сімей так живуть. У якийсь період коливання були. Все-таки ми прожили разом з колишнім чоловіком 14 років. Це дуже багато, ціле життя. Справжні почуття були. Вже точно, коли приймала рішення пов'язати своє життя з цією людиною, то не думала про те, що коли-небудь опинюся в такій ситуації», - поділилася зірка в інтерв'ю журналу Ok!



А ще Ані розповіла про новий роман з Єгором: за її словами, вони познайомилися на роботі, коли Гліб написав для Лорак пісню «Сопрано».



«Пам'ятаю, через якийсь час подумала: було б здорово знову з ним зустрітися, попрацювати. Набрала його, але Єгор сказав, що у нього немає часу, так як треба доробити альбом Єгора Кріда. Образилася. Я ж була впевнена: всім за щастя попрацювати зі мною, а тут... Загалом, я вдарилася в творчість, записала ряд успішних пісень, кілька дуетів. Але через якийсь час, напевно, років через півтора, мені, як музиканту, знову захотілося чогось нового, і я вирішила знову зв'язатися з Єгором. Написала йому: «Здрастуйте, Єгор. Це Ані Лорак. У мене змінився номер. Передзвоніть, будь ласка». Передзвонив. «Я знову, - кажу, - хочу приступити до запису нової музики. У вас буде можливість попрацювати зі мною?» Він відповідає: «Так, буде. Давайте спробуєм". Ми зустрілися на студії в Києві і приступили до запису. Почалося спілкування суто робочого характеру. Але поступово виникала симпатія. Ніщо не віщувало, як то кажуть. Я була ще в стані свого божевілля, в своїх особистих відносинах, не розуміла, куди летить моє життя. Я взагалі не думала, що зможу знову щось відчути і відкритися новій людині», - зізналася співачка.

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