|Зі сльозами на очах: Меган Маркл розповіла про тиск з боку ЗМІ
|19.10.2019 23:04
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У ньому Меган розповіла кореспонденту Тому Бредбі про надмірну увагу з боку преси і тиск на неї, а у відповідь на питання, чи було те, що відбувається схоже на боротьбу, коротко сказала «Так».
«Будь-яка жінка, особливо вагітна, дуже вразлива, тому мені було складно. А потім, коли з'являється дитина, для жінки це стає вже занадто. Додайте до цього те, що ти просто намагаєшся бути хорошою мамою або дружиною, - поділилася герцогиня. - Спасибі, що цікавитеся моїм станом. Не багато людей запитували, чи в порядку я. Але таке відбувається не на очах публіки».
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