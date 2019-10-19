20 жовтня на британському телебаченні вийде документальний фільм про африканський тур Меган Маркл і принца Гаррі. А днями в офіційному Twitter-акаунті телекомпанії ITV, яка знімала його, з'явився новий уривок з картини!



У ньому Меган розповіла кореспонденту Тому Бредбі про надмірну увагу з боку преси і тиск на неї, а у відповідь на питання, чи було те, що відбувається схоже на боротьбу, коротко сказала «Так».



«Будь-яка жінка, особливо вагітна, дуже вразлива, тому мені було складно. А потім, коли з'являється дитина, для жінки це стає вже занадто. Додайте до цього те, що ти просто намагаєшся бути хорошою мамою або дружиною, - поділилася герцогиня. - Спасибі, що цікавитеся моїм станом. Не багато людей запитували, чи в порядку я. Але таке відбувається не на очах публіки».



ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF — ITV News (@itvnews) 18 жовтня 2019 р.



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