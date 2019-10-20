Вікторія Бекхем повторила своє легендарне фото з розтяжкою
20.10.2019 00:38
У 2016-му Instagram підірвала фотографія Вікторії Бекхем, на якій вона лежить на дивані, піднімаючи одну ногу перпендикулярно підлозі. Після цього знімок почали копіювати: спочатку це зробила Кортні Кардашьян, потім - сини Вікі - Ромео і Круз, а в вересні 2018-го і сама зірка повторила своє легендарне фото.
І ось Вікторія виклала в Instagram бумеранг, на якому знову робить це! Причому не вдома, а прямо сидячи за столом в ресторані.
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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)