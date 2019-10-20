Тала Аламуддін, рідна сестра Амаль Клуні, сидить в сінгапурській в'язниці: вона отримала штраф і тритижневий термін за водіння в нетверезому стані!



Здається, навіть Амаль, яка вважається одним з найуспішніших адвокатів в світі (вона закінчила юридичний факультет Нью-Йоркського університету), не змогла вберегти сестру від тюремного терміну - в Сінгапурі система працює, як годинник.



Після засідання суду Талу Аламуддін відразу ж взяли під варту і направили до в'язниці, і тепер їй належить 3 тижні позбавлення волі, виплата штрафу (6400 доларів!) І позбавлення прав на 4 роки. До речі, проблеми з законом у сестри Амаль виникають не вперше - і все через водіння авто! У 2013 році Талу судили за порушення правил дорожнього руху, але тоді вона обіцяла виправитися.





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