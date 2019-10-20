Погода, Новости, загрузка...
До сліз: Леді Гага разом з фанатом впала зі сцени (Відео)
20.10.2019 06:30
17 жовтня Леді Гага дала свій перший концерт в Лас-Вегасі після літніх канікул. Зірка виступила з шоу Enigma, і без пригод не обійшлося!

Вийшло все дуже смішно: Гага покликала на сцену одного з шанувальників з натовпу, вистрибнула на нього, а він втратив рівновагу, спіткнувся, і вони обидва полетіли зі сцени.


Співачка після цього спокійно встала, сказала, мовляв, «все добре», а пізніше виклала в Instagram знімок МРТ своєї кисті і написала:

«Коли доводиться робити рентген майже всього твого тіла... Просто танцюй. Все буде добре".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 