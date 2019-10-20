|До сліз: Леді Гага разом з фанатом впала зі сцени (Відео)
|20.10.2019 06:30
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Вийшло все дуже смішно: Гага покликала на сцену одного з шанувальників з натовпу, вистрибнула на нього, а він втратив рівновагу, спіткнувся, і вони обидва полетіли зі сцени.
Співачка після цього спокійно встала, сказала, мовляв, «все добре», а пізніше виклала в Instagram знімок МРТ своєї кисті і написала:
«Коли доводиться робити рентген майже всього твого тіла... Просто танцюй. Все буде добре".
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