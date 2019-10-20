У свої 37 років Наталя Водянова є матір'ю п'ятьох дітей, молодшому з яких три роки. Успішна супермодель, актриса і філантроп поділилася рідкісним знімком, де вона зібралася практично з усіма дітьми.



Складний модельний графік, інтерв'ю та благодійна діяльність практично не залишають шансу на сім'ю. Але Наталя є прикладом успішної жінки не тільки на фешн-теренах. Зірка показала своїм фанатам, що з дітьми все «в порядку». Вона опублікувала фото, на якому в зборі всі її старші спадкоємці: 17-річний син Лукас, 13-річна дочка Нева і 12-річний син Віктор. Всі чарівно усміхалися, а Наталя в еффетному червоному платті і молочно-білій накидці виглядала, немов їх старша сестра.



«З дітьми все гаразд. Зібралися для особливого проекту», - інтригуюче написала Наталя в Instagram.



