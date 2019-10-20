Британське видання The Sun порахувало доходи королівської сім'ї, опублікувавши топ-12 найбагатших монарших представників Великобританії.



На першому місці, як і личить статусу, розташувалася королева Єлизавета II. Причому, її стан в 1,6 мільярда фунтів, в кілька разів перевищує «найближчого конкурента» - сина Чарльза зі ста мільйонами фунтів, який отримує гроші завдяки десяткам бізнесів: від парковок до шкіл серфінгу в Корнуоллі.







Заглянемо в гаманець до найзнаменитіших представників королівства. Шосту сходинку рейтингу багатіїв ділять брати - принци Гаррі та Вільям - по 30 мільйонів кожен. При цьому, варто зазначити, що принцеса Діана залишила своєму старшому синові у спадок 13 мільйонів фунтів.



Нарешті, обговоримо головну тему публікації - стан Кейт і Меган. Перша, за розрахунками таблоїдів, зуміла «заробити» 8 мільйонів фунтів, у той час як Меган - лише шість. Герцогині займають восьму і дев'яту сходинки рейтингу відповідно.





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