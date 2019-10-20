|Чому Меган Маркл і принц Гаррі виїжджають з країни?
|20.10.2019 21:54
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Сьогодні на британському телебаченню вийшов документальний фільм, присвячений африканському туру. Виступаючи перед програмою, автор стрічки - журналист Том Бредбі зазначив, що «бачить королівську пару вразливою і убитою». В ексклюзивному інтерв'ю ці слова підтверджує і сам Гаррі; принц зізнається, що одне з його головних бажань - «покинути Великобританію», і Кейптаун міг би стати новим «дивним місцем, де можна влаштуватися». Він, однак, визнав, що такий крок буде дуже важким і, швидше за все, неможливим.
Крім того, королівське джерело повідомило британському виданню The Sunday Times:
«Графік королівських зобов'язань розписаний у герцога і герцогині Сассекських до середини листопада, після чого вони отримають такий необхідний сімейний час».
Передбачається, що в наступному місяці вони на кілька тижнів полетять в Лос-Анджелес, щоб провести День подяки разом з матір'ю Меган.
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