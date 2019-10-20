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Наталі Портман в прозорій сукні Dior вийшла у світ з чоловіком (Фото)
20.10.2019 23:08
Наталі Портман і її чоловік-хореограф Бенджамін Мільпье разом з'явилися на червоній килимовій доріжці заходу La Dance Project Gala в Лос-Анджелесі.

Чарівна армия не зраджує своїм fashion-пристрастям і на цей раз, як і завжди, вибрала для вечірнього заходу плаття Dior, яке, до речі, дуже відповідає танцювальній тематиці. Напівпрозорий низ сукні оголив розкішні ноги Наталі і пікантне чорне боді всередині. На манер балерини Порман прибрала локони в темний пучок, зробивши яскравий макіяж, який нагадав нам про її тріумфальну і доленосну роль в «Чорному лебеді».

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