Наступного року Дженніфер Лопес планує одружитися з Алексом Родрігесом.



Аж тут зовсім неочікувано зірка була помічена фотографами на Манхеттені в сліпучій кутюрній весільній сукні без бретельок Zuhair Murad. Журналісти навіть на мить подумали, що знаменита пара вирішила перенести дату весілля і влаштувати шанувальникам сюрприз. Але, схоже, у Дженніфер просто з'явився відмінний шанс відрепетирувати «великий день». Вінчальний наряд - лише екранний образ акторки, яка зараз знімається в романтичній комедії «Виходь за мене».







