|Принцеса Беатріс з нареченим помічена на королівському весіллі (Фото)
|21.10.2019 05:53
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Щаслива пара демонструє повну гармонію і взаєморозуміння - інакше як пояснити захоплення закоханих «перехресним стилем». Пам'ятаєте прикмету всіх наречених про те, що в наряді обов'язково повинно бути щось блакитне на удачу? Принцеса Беатрис, в якості гості на весіллі, інтерпретувала це по-своєму - надівши блідо-блакитний тренч (як і личить істинній британці) поверх сукні з квітковим принтом The Vampire's Wife. Рівно такого ж відтінку була під час торжества жилетка у її коханого Едоардо.
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