38-річна Кім Кардашьян поділилася серією фото і відео з молодшою дочкою. Півторарічна Чикаго захопила підписників інстадіви.



Малятко позувало в стильному рожевому костюмчику. Величезні очі Чикаго висловлювали яскраві емоції: дівчинка з цікавістю розглядала свою іграшку.



Пост в Instagram захопив всю Мережу.



«Кім Кардашьян поділилася знімками молодшої дочки Чикаго, яка більше схожа на маленьку ляльку, ніж на живу дівчинку. Зовнішністю Чикаго природа зовсім не обділила», - вважає телеграм-канал Dark Cosmo.



