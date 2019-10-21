|Кім Кардашьян показала фото молодшої донечки-красуні
|21.10.2019 06:11
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Малятко позувало в стильному рожевому костюмчику. Величезні очі Чикаго висловлювали яскраві емоції: дівчинка з цікавістю розглядала свою іграшку.
Пост в Instagram захопив всю Мережу.
«Кім Кардашьян поділилася знімками молодшої дочки Чикаго, яка більше схожа на маленьку ляльку, ніж на живу дівчинку. Зовнішністю Чикаго природа зовсім не обділила», - вважає телеграм-канал Dark Cosmo.
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