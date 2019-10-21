Вчора на британському телебаченні вийшов документальний фільм про африканську подорож Меган Маркл і принца Гаррі з їх маленьким сином. Журналістам вдалося взяти відверті інтерв'ю, в яких герцоги розповіли про особисті і наболілі теми. Наприклад, Гаррі розповів про взаємостосунки зі старшим братом.



Нагадаємо, що у серпні стало відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон розпорядилася виключити імена Гаррі і Меган з назви їх спільного благодійного фонду! І це тільки підігріло чутки про давню ворожнечу між королівськими сім'ями. Але тепер принц Гаррі вирішив сам розповісти про свої стосунки з братом:



«У житті може трапитися неминуче. Але ми брати і завжди ними залишимося. Зараз у нас різні шляхи. Але я завжди буду поруч з ним і знаю, що він теж буде поруч зі мною. На жаль, ми не бачимося так часто, як раніше, але я дуже його люблю», - поділився Гаррі.









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