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Кінець не за горами? Меган Маркл: Гаррі чудовий, але ЗМІ зруйнували моє життя
21.10.2019 20:25
Вчора на британському каналі ITV вийшов документальний фільм про поїздку герцогів Сассекських країнами південної Африки, в якому Меган відверто розповіла про труднощі королівського життя.

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На питання про те, як герцогиня справляється з постійними чутками і увагою громадськості, вона відповіла:

«Я ще давно сказала Гаррі, що не так просто вистояти. Потрібно процвітати і відчувати себе щасливими. Я ніколи не думала, що буде легко, але я була впевнена, що буде справедливо. Але це неможливо передбачити. Коли люди говорять про нас те, що не відповідає дійсності, я не знаю, як можна відчувати себе нормально».

Також Меган зізналася, що її друзі попереджали про труднощі, з якими вона може зіткнутися:

«Мої британські друзі сказали: Ми впевнені, Гаррі чудовий, але таблоїди зруйнують твоє життя», - поділилася герцогиня.

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