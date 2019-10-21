Вчора на британському каналі ITV вийшов документальний фільм про поїздку герцогів Сассекських країнами південної Африки, в якому Меган відверто розповіла про труднощі королівського життя.







На питання про те, як герцогиня справляється з постійними чутками і увагою громадськості, вона відповіла:



«Я ще давно сказала Гаррі, що не так просто вистояти. Потрібно процвітати і відчувати себе щасливими. Я ніколи не думала, що буде легко, але я була впевнена, що буде справедливо. Але це неможливо передбачити. Коли люди говорять про нас те, що не відповідає дійсності, я не знаю, як можна відчувати себе нормально».



Також Меган зізналася, що її друзі попереджали про труднощі, з якими вона може зіткнутися:



«Мої британські друзі сказали: Ми впевнені, Гаррі чудовий, але таблоїди зруйнують твоє життя», - поділилася герцогиня.